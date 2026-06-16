Castillejo (CUP) afirma que el Govern "no ha entès" les demandes docents

BARCELONA 16 juny (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la CUP al Parlament, Pilar Castillejo, ha afirmat que el Govern "no ha entès en cap moment" les demandes dels docents i els centres educatius, en referència al conflicte amb la comunitat educativa i el pla pilot dels Mossos d'Esquadra a les escoles.
En una roda de premsa a la cambra catalana aquest dimarts ha dit que és una "manca de respecte profunda" als centres que el Govern contempli continuar amb el pla pilot, una cosa que, afirma, els claustres docents han explicat que no soluciona els problemes educatius, raó per la qual ha demanat que aquest pla es retiri de manera definitiva i sense matisos.
Ho ha dit després que la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, hagi afirmat aquest dimarts que el pla està en estat de "paràlisi" i s'havia de veure si es reprendria un cop resolt el conflicte educatiu, tot i que la conselleria d'Interior ha matisat que el pla continua amb els canvis que es van introduir inicialment.
Segons Castillejo aquesta proposta s'ha hagut de ficar "en un calaix" perquè el 99% dels instituts hi han votat en contra i ha assenyalat que no serà mai un moment oportú per introduir agents a les escoles.
Sobre la situació educativa i les reclamacions docents ha dit que el conflicte continua viu i el curs vinent "no començarà amb normalitat", la qual cosa ha qualificat com un fracàs de la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, i del conjunt del Govern.
A més, ha criticat que ERC i els Comuns hagin donat el seu suport als pressupostos malgrat el conflicte educatiu i els ha instat a donar suport a les esmenes al projecte de pressupostos que la seva formació presentarà ja que, ha explicat, les han elaborat juntament amb els principals sindicats.