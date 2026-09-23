Castillejo (CUP) afirma que el debat sobre educació no pot "tancar en fals el conflicte"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 23 set. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de la CUP al Parlament Pilar Castillejo ha compartit la necessitat de dur a terme un debat sobre l'educació plantejat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, però ha afirmat que "no pot ser una excusa per tornar a tancar en fals el conflicte educatiu".
En el seu torn de rèplica després de la compareixença d'Illa sobre les proves PISA al Parlament, Castillejo ha sostingut que el retard en les explicacions sobre aquesta qüestió és "injustificable" i ha acusat el Govern d'ometre informació durant més d'un mes.
"La consellera només té dues explicacions possibles. O bé coneixia la dimensió del fiasco i va callar, o bé dirigia un departament que va ignorar 7 avisos sense que ella se n'assabentés. En el primer cas hi ha ocultació. En el segon cas, incapacitat política", ha assegurat la diputada.
Així mateix, Castillejo ha assenyalat que "la mirada de l'OCDE no conté totes les finalitats de l'educació, no parla de cultura, de llengua, de pensament crític, d'emancipació, de participació democràtica" o d'igualtat i benestar, i ha afirmat que el problema és cedir a l'organització els indicadors amb els quals avaluar la política pública.
En aquest sentit, ha instat el Govern a reprendre la negociació amb els sindicats educatius i el comitè de vaga i escoltar les seves propostes per acordar un calendari concret amb recursos pressupostaris i "mesures aplicables avui, no només compromisos d'aquest any, d'aquí a 10 anys o quan sigui", i ha apuntat a qüestions com la reculada de l'ús social del català o l'escola inclusiva.