Castelldefels (Barcelona) doblarà la seva capacitat de desaigüe per protegir-se de fortes pluges

BARCELONA 5 ago. (EUROPA PRESS) -
Castelldefels (Barcelona) doblarà la seva capacitat de desaigüe per protegir-se d'episodis de fortes pluges mitjançant una nova estació de bombeig que construirà l'empresa Cox i que costarà 14,6 milions d'euros.
El projecte, promogut per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) en conveni amb l'Ajuntament de Castelldefels, permetrà passar dels actuals 13 metres cúbics per segon de capacitat de desaigüe a 31 metres cúbics, ha informat aquest dimecres Cox en un comunicat.
El sistema comptarà amb 7 bombes de 400 kW i serà "referent a Espanya i en l'àmbit internacional a causa de la seva capacitat".
Les obres es desenvoluparan en 5 fases, amb una durada prevista de 12 mesos d'obra civil i 3 mesos addicionals de proves.
L'actuació està integrada al Pla de Gestió del Risc d'Inundació de Catalunya 2022-2027 i el 40% de la despesa elegible l'aporta el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).