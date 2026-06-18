Castellà (Port de Tarragona), Premi Gaudí Gresol al lideratge empresarial

TARRAGONA 18 juny (EUROPA PRESS) -
El president del Port de Tarragona, Santiago Castellà, ha estat distingit amb el Premi Gaudí Gresol al lideratge empresarial, en el marc dels Premis Gaudí Gresol a la Notorietat i l'Excel·lència, informa el Port en un comunicat aquest dijous.
El reconeixement "posa en valor el rol del Port de Tarragona com a motor de desenvolupament econòmic i de cohesió territorial", a més dels avenços i èxits de l'enclavament en intermodalitat, diversificació i atracció de noves inversions.
Castellà ha explicat que els ports estan "vivint una transformació" i que també s'expliquen per la creació de cadenes de valor capaces de generar dinamisme econòmic i social.
A més a més, ha subratllat el pes de Tarragona com a segona àrea metropolitana de Catalunya i ha dit que és la que "aportarà més oportunitats de creixement a l'economia catalana".
Els guardons estan impulsats per la Fundació Gresol, una plataforma de promoció del talent empresarial, el lideratge i el progrés a la coneguda com Catalunya Nova.