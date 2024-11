Castellà (Port de Tarragona) participa en una conferència de Ferrmed a Brussel·les (Bèlgica)

TARRAGONA 14 nov. (EUROPA PRESS) -

El president del Port de Tarragona, Santiago Castellà, va participar dimecres en una conferència organitzada per l'associació empresarial Ferrmed, que celebra 20 anys, a Brussel·les (Bèlgica).

La jornada va abordar "l'estancament de la quota del transport de mercaderies per ferrocarril a la Unió Europea (UE) amb la finalitat de constituir una aliança", ha informat la infraestructura en un comunicat aquest dijous.

L'associació impulsa la implementació d'un sistema per moure camions aïllats, semiremolcs, càrregues mòbils i contenidors des de i cap a diferents destinacions amb un sistema de transport ferrocarril-carretera ràpid, flexible i integrat anomenat +First.

Per Ferrmed, aquest sistema "és l'única manera d'assolir els objectius" de la UE de trasllat de tràfic per carretera al ferrocarril.

En aquest sentit, el Port de Tarragona ha recordat que treballa per ser "un dels hubs logístics multimodal més importants" del sud d'Europa, per la qual cosa ha apostat per potenciar l'intercanvi entre diferents modalitats de transport.