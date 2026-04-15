Castellà (Port de Tarragona) destaca el port com una "ròtula" del comerç peninsular i Europa

TARRAGONA, 15 abr. (EUROPA PRESS) -
El president del Port de Tarragona, Santiago Castellà, ha destacat que l'arribada de l'ample europeu al recinte portuari tarragoní i la posada en marxa de la Terminal Guadalajara-Marchamalo, tos dos previstos enguany, convertiran el port en una "ròtula" que articularà els fluxos de mercaderies entre el centre peninsular, el Mediterrani i el continent europeu.
Ho ha explicat aquest dimecres, en la primera jornada de la fira Logistics Spain, que se celebra a Guadalajara (Castella-la Manxa) fins dijous, durant una presentació en la qual ha ressaltat les oportunitats de connectivitat que oferirà la nova terminal, recull el Port de Tarragona en un comunicat.
També s'ha referit a la connexió del port amb el tercer fil o ample europeu, prevista aquest exercici, i que convertirà el Port de Tarragona en el node ferroviari més al sud de la Península amb doble ample europeu i ibèric.
"Després d'anys de planificació i execució, enguany veurem els fruits d'una ambiciosa estratègia que marcarà un abans i un després. L'arribada de l'ample europeu al port, juntament amb les noves infraestructures i la nostra ubicació --en la intersecció entre els corredors Mediterrani, de l'Ebre i de l'Henares-- obren un nou escenari que canviarà moltes de les lògiques de la logística actual", ha explicat Castellà.
CALENDARI PER A LA TERMINAL
La presentació també ha servit per presentar el calendari i el futur model de gestió de la Terminal Guadalajara-Marchamalo, que la infraestructura preveu que compti amb un operador actiu entre finals del 2026 o principis del 2027.
Abans, el Port de Tarragona té l'objectiu d'haver enllestit la redacció del plec de licitació per trobar el futur operador de la terminal al maig i obrir-ne el procés de selecció durant el segon semestre d'aquest exercici.