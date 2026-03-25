Castellà (Port de Tarragona) demana instruments per al desenvolupament urbanístic Port-Ciutat

TARRAGONA 25 març (EUROPA PRESS) -
El president del Port de Tarragona, Santiago Castellà, ha demanat instruments normatius que permetin el desenvolupament urbanístic Port-Ciutat, informa en un comunicat aquest dimecres l'enclavament.
Ho ha dit durant la jornada 'Present i futur compartit', organitzada per l'Associació Internacional per la Col·laboració entre Ports i Ciutats, en col·laboració amb el Port de Cartagena (Múrcia).
Castellà ha participat en una de les taules rodones en les quals ha presentat el Port de Tarragona com "un model pioner i de referència" en l'obertura d'espais portuaris en entorns urbans oberts a la ciutadania.
Ha assenyalat que el marc jurídic actual, format per la legislació portuària i la normativa urbanística local i autonòmica, no afavoreix el desplegament complet d'aquests espais i equipaments.
El president ha defensat que hi hagi solucions normatives que donin solucions a aquests entorns urbans a cavall entre els ports i les ciutats.