Castellà (Port de Tarragona) assenyala com a objectiu ser un node logístic "de primer ordre"

TARRAGONA 18 març (EUROPA PRESS) -

El president del Port de Tarragona, Santiago Castellà, ha destacat l'objectiu de l'enclavament de ser un node logístic "de primer ordre" a Europa, informa la infraestructura en un comunicat aquest dimarts.

Castellà ha participat en una sessió de l'Espai d'Opinió Port de Tarragona, en la qual ha explicat la visió estratègica de l'enclavament en logística, reindustrialització, sostenibilitat i cultura.

El president "ha desgranat l'impuls" que el Port vol donar en aquests àmbits que són, textualment, on es juga el seu futur creixement i desenvolupament, i ha subratllat el focus que s'està posant en la reindustrialització i el paper que tindrà la futura zona d'activitats logístiques (ZAL).

D'altra banda, ha assegurat que "l'impuls logístic i industrial no té cabuda en el món actual si no es fa des d'un prisma sostenible", per la qual cosa el Port treballa per descarbonitzar les seves activitats i en la protecció del medi ambient i la biodiversitat.

Castellà ha remarcat l'aposta de convertir el Moll de Costa en un hub cultural per a tot Catalunya i promoure esdeveniments que "promoguin la reflexió i la divulgació".