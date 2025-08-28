Castellà mostra a Sánchez Llibre (Foment) els projectes clau del Port de Tarragona

TARRAGONA 28 ago. (EUROPA PRESS) -
El president del Port de Tarragona, Santiago Castellà, ha explicat i mostrat aquest dijous al president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, els seus projectes estratègics.
Segons ha informat la infraestructura en un comunicat, el president de Foment Empresarial Tarragona, Xavier Rigau, també ha participat en la trobada.
Durant la reunió, els directius han abordat projectes que preveuen impulsar la competitivitat de la zona com la nova ZAL, la terminal multipropósito i les infraestructures intermodals.