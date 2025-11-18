Castellà (Junts) veu "un procés de recentralització" en les propostes de finançament de Montero

BARCELONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -
El diputat de Junts al Parlament, Antoni Castellà, ha considerat aquest dimarts que les propostes del nou model de finançament anunciades per la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, són "un procés de recentralització i encotillament" i no milloren la capacitat financera de Catalunya.
"La mala notícia és que, un cop més, dels 22.000 milions que els catalans paguen a l'Estat i no tornen amb serveis per als catalans, no millorem ni un sol euro", ha destacat en un comunicat.
Sobre que Hisenda presenti al gener un nou model de finançament, ha constatat que el compromís del Govern central i de la Generalitat era tenir un nou model abans d'acabar l'any: "Ni nou model de finançament, i a més, la ministra ja anuncia que serà multilateral i bilateral alhora".
En la seva opinió, hi haurà un finançament homogeni per a tothom "i els que tinguin competències específiques tindran un finançament específic, i això és exactament el sistema que hi ha ara".
També ha lamentat que l'objectiu de dèficit per a Catalunya se situï en el 0,1 "mentre que l'Estat espanyol es reserva l'1,8" a més del fet que els ajuntaments no tinguin capacitat per endeutar-se malgrat ser els més tensionats, ha apuntat.