Castellà (Junts) no veu possible pactar amb el PP: "Si pogués ens ficaria a tots a la presó"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 26 jul. (EUROPA PRESS) -
El vicepresident de Junts, Antoni Castellà, ha afirmat que en aquests moments no és possible pactar amb el PP: "Si pogués ens ficaria a tots a la presó".
En una entrevista a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press aquest diumenge ha dit que perquè Junts pacti amb el PP "haurien de fer un gir copernicà en la seva percepció sobre el fet nacional català i el que ha passat aquests anys".
"Això no es contradiu amb que pensem que el Govern de Sánchez està esgotat", ha advertit.
TORNADA DE PUIGDEMONT
Preguntat per la possible tornada a Catalunya de l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, i si això podria canviar la relació amb el PP, ha apuntat que caldria preguntar-se si la seva tornada podria canviar l'actitud dels 'populars': "Soc escèptic", ha dit.
D'altra banda, preguntat per les paraules del ministre de Transports, Óscar Puente, instant a Puigdemont a tornar a Espanya, Castellà ho ha qualificat de cinisme: "El PSOE ja té bastanta feina amb els seus escàndols com per anar opinant".
"Puigdemont és qui ha de marcar la línia de cap a on ha d'anar el catalanisme en els propers deu anys. De tot aquest cicle ha d'haver-hi un segon pas i aquest és el debat que tenim. Puigdemont ho pot liderar", ha defensat.
Sobre la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre l'amnistia, ha assegurat que "reafirma que l'estratègia estava bé".
FINANÇAMENT I HABITATGE
Sobre el model de finançament i el posicionament de Junts ha explicat que el nou model simplifica i és més àgil però "no modifica el resultat final", per la qual cosa, apunta, presentaran una esmena a la totalitat posat que ells defensen el concert econòmic per a Catalunya.
En referència a l'aprovació en el Congrés d'un nou decret d'habitatge, ha assenyalat que "de moment, el que hi ha no és suficient per aprovar-lo".