Castellà (Junts) sobre el model de finançament: "És pitjor que un mal acord"

Afirma que el PSOE "fa gesticulació i el que li interessa és fer veure que compleix"

BARCELONA, 11 gen. (EUROPA PRESS) -

El vicepresident de Junts, Toni Castellà, s'ha pronunciat sobre l'acord de finançament aconseguit entre ERC i el Govern: "És pitjor que un mal acord. És una aixecada de camisa", ha criticat.

"Junts per Catalunya defensa el concert, mentre que Esquerra Republicana va sotmetre a les seves bases la plena sobirania fiscal. I el que ens trobem és que Catalunya no surt del règim comú", ha assenyalat en una entrevista per a 'El Nacional', recollida per Europa Press aquest diumenge.

A més, ha dit que el principi d'ordinalidad "no es complirà" i que, amb aquest model, segons ell, quan s'apliqui a la població real, Catalunya serà la tercera que aporta i la novena que rep, en les seves paraules.

"Per tant, han enganyat. I aquí reclamo responsabilitats", ha afegit i ha assenyalat a ERC per pactar un model que, al seu semblar, afavoreix més a Andalusia que a Catalunya.

VOTACIÓ EN EL CONGRÉS

Preguntat per la votació d'aquest model de finançament en el Congrés ha dit que el PSOE "fa gesticulació, i el que li interessa és fer veure que compleix, que això justifiqui el suport d'ERC".

Sobre la posició d'ERC ha exposat que seria "democràtic i transparent que sotmetés aquesta proposta a les seves bases" i ha fet una crida als diputats d'ERC en el Congrés perquè recondueixin la situació, textualment.

"Mai el catalanisme polític, ara independentisme, havia estat tan decisiu per a la governabilitat de l'Estat. No es podria explicar que no aprofitéssim aquesta oportunitat per, ara sí, tenir el concert econòmic", ha resolt.

