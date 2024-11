Castellà (Junts) diu que Puigdemont "probablement" rellevarà la presidència del CdRep

BARCELONA 1 nov. (EUROPA PRESS) -

El nou vicepresident de Junts, Antoni Castellà, ha assegurat que l'expresident de la Generalitat i reelegit president de Junts, Carles Puigdemont, "probablement" rellevarà la presidència del Consell de la República (CdRep) i ha defensat que aquesta entitat actuï independentment dels partits polítics, textualment.

"El president Puigdemont no es desvincularà mai del Consell de la República, però si va deixar la presidència de Junts únicament per presidir el Consell i ara retorna a la presidència de Junts, probablement haurem de veure quin relleu hi pot haver en la presidència del Consell de la República", ha expressat en una entrevista publicada aquest divendres a 'Vilaweb', recollida per Europa Press.

Castellà, que també forma part del CdRep, ha afegit que en la decisió de la confluència entre Demòcrates i Junts, l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha estat una de les variables principals, que representa, en les seves paraules, el que es va fer l'1 d'octubre de 2017.