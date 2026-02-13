Castellà demana a Illa reflexionar sobre si s'ha de sotmetre a una qüestió de confiança

BARCELONA 13 febr. (EUROPA PRESS) -
El vicepresident de Junts, Toni Castellà, ha demanat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, reflexioni sobre sotmetre's a una qüestió de confiança, ja que considera que el Govern "és un desastre absolut".
En una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, ha assegurat que l'executiu d'Illa li recorda el Govern tripartit: "Recorda vostè el Dragon Khan? L'estan superant, la gestió és un desastre absolut".
Ha criticat la gestió de la consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, de la crisi de Rodalies, tot i que ha descartat que Junts promogui una moció de censura.
"PER RESPONSABILITAT"
"No sé si el president Illa, que espero que es recuperi tan aviat com sigui possible, davant tot això, potser s'hauria de pensar de plantejar una moció de confiança al Parlament", ha afirmat Castellà.
El vicepresident de Junts considera que "per responsabilitat" s'ha de debatre al Parlament si Illa continua tenint la confiança o no de la cambra per ser president.