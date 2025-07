Castellà (Junts) avisa que un finançament que s'allunyi del concert no tindrà el seu suport

Reitera al PSOE que "la pròrroga s'està acabant" i pregunta a ERC si valia la pena investir Illa

BARCELONA, 14 jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresident de Junts i diputat al Parlament, Toni Castellà, ha criticat aquest dilluns que el nou model de finançament "queda lluny" del concert econòmic al qual aspiren i van recollir en el pacte de Brussel·les amb el PSOE, i avisa que tot el que s'allunyi d'aquest model no tindrà el suport de la seva formació al Congrés.

En una roda de premsa ha assegurat que, en espera de les iniciatives que arribin al Congrés, "tot el que s'aproximi a una llei pròpia per sortir de la Lofca i a la sobirania plena amb tots els impostos, tot el que s'acosti al model del concert, tindrà sempre" el suport de Junts.

"I tot el que quedi molt lluny del model de concert, evidentment no tindrà el nostre suport", ha afegit Castellà, que ha instat el PSOE a moure fitxa sobre aquest assumpte més enllà de la posició que adopti ERC.

I és que, segons el dirigent de Junts, els socialistes saben que han perdut la seva "confiança" i que, si la volen recuperar, hauran de complir el que recull l'acord de Brussel·les: sortir de la Lofca, una llei específica per al model català i la recaptació i cessió del 100% dels impostos.

"Entendre el pacte de Brussel·les és entendre que el que plantegem i hem signat amb el PSOE és un model de concert, no això. Independentment dels seus altres pactes, o entens que demanem un model de concert o com va dir el nostre portaveu al Congrés caldrà deixar-ho córrer", ha exposat.

És més, ha reiterat que els socialistes estan "en una pròrroga, que dura el que dura, i quan es parla de pròrroga és un temps relativament curt".

A ERC

"I la pròrroga s'està acabant", ha subratllat Castellà, que també ha preguntat als republicans si l'acord assolit aquest dilluns respon al que van pactar amb els socialistes per investir Salvador Illa com a president de la Generalitat i si ha valgut la pena.

Segons Castellà, l'acord de la bilateral queda molt lluny --textualment-- del model de concert solidari acordat entre ERC i els socialistes perquè "més que una declaració d'intencions, és un acord per recaptar els impostos, ni tan sols la seva gestió".

DÈFICIT FISCAL

"No hi ha model, hi ha un acord de gestió administrativa en el qual l'ATC podrà recaptar més impostos. El que fan funcionaris espanyols ara ho podran fer, en un procés progressiu, els de la Generalitat", ha explicat, però això tampoc no comportarà que Catalunya rebaixi un dèficit fiscal que ha xifrat en 22.000 milions d'euros, ha afegit.

Això, segons Castellà, demostra que quan als dos costats d'una taula de negociació s'asseuen el PSC i el PSOE, "qui perd és Catalunya, i això ha passat històricament".