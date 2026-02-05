Castellà (Junts) augura que ERC "farà una reflexió" sobre el nou model de finançament

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA 5 febr. (EUROPA PRESS) -
El vicepresident de Junts, Toni Castellà, ha augurat aquest dijous que ERC "farà una reflexió" sobre el nou model de finançament i ha qualificat de frívol el president espanyol, Pedro Sánchez, per ajuntar la revaloració de les pensions i la suspensió dels desnonaments a persones vulnerables en el decret de l'escut social.
"Tot aquest viatge per acabar en el 'cafè per a tothom' una altra vegada? Tot aquest viatge ara que tenim en escac l'Estat per senzillament fer una actualització?", s'ha preguntat Castellà sobre el nou model de finançament en una entrevista a La 2Cat i Ràdio 4 recollida per Europa Press.
Preguntat pel rebuig de Junts a l'escut social, ha afirmat que Sánchez està sent un "frívol enorme" per ajuntar la revaloració de les pensions i la suspensió dels desnonaments a persones vulnerables ja que, segons els postconvergents, fomenta les ocupacions i ha qualificat d'immoral jugar amb les mesures socials, textualment.
RODALIES
Sobre la situació a Rodalies, ha expressat que a la consellera de Territori i portaveu de la Generalitat, Silvia Paneque, la seva gestió "li queda gran i ha de plegar".
Quant al traspàs de Rodalies a la Generalitat, considera que és "una trampa" perquè l'Estat manté la majoria accionarial de la nova empresa.