Castellà (Junts) afirma que la directriu de "no furgar" en la situació d'ERC ve de Puigdemont

BARCELONA 29 oct. (EUROPA PRESS) -

El nou vicepresident de Junts, Antoni Castellà, ha assegurat que el líder de la formació, l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, ha defensat sempre la unitat independentista i que, de fet, la directriu de "no furgar en absolut en la situació crítica que té ERC ve en primera instància" d'ell.

"La voluntat i l'esforç han estat sempre recuperar la unitat. Podien haver motius personals per no fer-ho. Però sempre hi ha hagut aquest comportament", ha explicat en una entrevista d'aquest dimarts a 'Nació' i recollida per Europa Press, on ha apuntat que, malgrat aquesta voluntat, posar-se d'acord és cosa de dos.

També ha sostingut que "no és possible una negociació amb resultats si no hi ha confrontació", en referència als acords del partit amb el PSOE, i ha defensat que ni la una ni l'altra són l'objectiu, sinó els resultats que obtens, en les seves paraules.