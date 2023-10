Castellà (CdRep) veu eleccions si no hi ha "amnistia i reconeixement de la sobirania" de Catalunya

"Ells ens han desestabilitzat les institucions catalanes, doncs és legítim que nosaltres desestabilitzem les seves"

BARCELONA, 9 oct. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del Consell de la República (CdRep), líder de Demòcrates de Catalunya i diputat de Junts al Parlament, Antoni Castellà, ha augurat un procés electoral si no hi ha "una amnistia i un reconeixement que la sobirania recau en el poble de Catalunya" com a resultat de la negociació dels independentistes per investir el candidat del PSOE a la reelecció del Govern central, Pedro Sánchez.

"No hi veig un punt mitjà. I sé que és dur", ha recalcat en una entrevista d'aquest dilluns en el diari 'El Nacional' recollida per Europa Press, en què també ha dit que, si es dona l'acord, trencaria amb el model de la Transició espanyola.

Ha assenyalat que obrir el meló de la sobirania a l'Estat "seria tant com fer una segona Transició de l'Estat espanyol. És acceptar que la sobirania del Regne d'Espanya no recau en tots els ciutadans", un fet que s'exerciria a través d'un referèndum.

"Nosaltres no ens presentem a presidir Espanya. Ells sí. Si la seva cotilla és la Constitució espanyola, la meva cotilla és el resultat de l'1-O", ha sostingut Castellà, que ha instat el PSOE a reinterpretar la Constitució si no vol donar una segona oportunitat a Vox i al PP.

Respecte a una eventual llei d'amnistia per als encausats de l'1-O, ha defensat que "indult vol dir que et perdonen; amnistia vol dir que l'Estat demana perdó" i l'ha emmarcat com una condició prèvia, textualment, per desencallar el conflicte.

CONSULTA AL CDREP

Preguntat per la votació de les bases del CdRep que tindrà lloc entre el 17 i el 23 d'octubre per decidir si els partits independentistes catalans han de promoure el bloqueig de la investidura, ha assenyalat que és "important que l'independentisme colli".

"Ells ens han desestabilitzat les institucions catalanes, doncs és legítim que nosaltres desestabilitzem les seves", ha sostingut Castellà, que troba interessant fer la consulta per veure si l'independentisme participa en la investidura en funció del que obtè.

Respecte al resultat de la consulta, ha concretat que seria "una recomanació" com la que poden fer l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural o qualsevol entitat del país i que serà l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, qui decideixi el que farà.