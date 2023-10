Castellà (CdRep) retreu a l'ANC que critiqui l'amnistia després de pactar-hi un lema a favor per l'1-O

Afirma que les entitats van demanar a Puigdemont no fer cap esment explícit a les negociacions

BARCELONA, 2 oct. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Demòcrates i dirigent del Consell de la República (CdRep), Antoni Castellà, ha retret a la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, que diumenge critiqués una possible amnistia durant el seu discurs per l'1-O, després d'haver pactat un eslògan per defensar-la amb la resta d'entitats independentistes.

En una entrevista aquest dilluns a Ràdio 4 i La 2 recollida per Europa Press, ha recordat que el lema de l'acte unitari era 'Defensem l'1 d'Octubre: independència, autodeterminació, amnistia', i s'ha mostrat "perplex" per les crítiques de Feliu.

Durant el seu discurs, la presidenta de l'ANC va assegurar que els catalans no volen ser un poble "perdonat i vençut" i va instar a declarar la independència el mateix dia en què s'aprovés aquesta hipotètica llei d'amnistia.

A més a més, Castellà ha explicat que l'expresident de la Generalitat i líder del CdRep, Carles Puigdemont, no va fer cap esment explícit a la negociació amb el PSOE i Sumar perquè així li ho van demanar les entitats.

Sobre les crítiques d'una trentena de membres del CdRep al vicepresident de l'entitat, Toni Comín, en què l'acusaven de presumptes gestions irregulars, Castellà ha dit que es reserven accions legals i que "no tenen cap sentit".

LAURA BORRÀS

D'altra banda, el també diputat de Junts ha defensat que la líder del partit, Laura Borràs, hauria d'entrar "dins" l'amnistia, després de ser condemnada a quatre anys i mig de presó per prevaricació i falsedat documental en la causa de la Institució de les Lletres Catalanes.

"La sentència que se li imposa és en gran part perquè és una de les líders de l'independentisme. Ella sempre ha defensat la seva innocència", ha dit Castellà, que ha sostingut que la pena que se li va imposar va ser, a parer seu, desmesurada.

En canvi, ha afirmat que no té "cap sentit" que els policies que van carregar contra els manifestants de l'1-O quedin inclosos en aquesta hipotètica amnistia.