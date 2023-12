Castellà (CdRep) demana unió independentista amb una cimera de partits i entitats

BARCELONA, 25 des. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del Consell de la República (CdRep), Antoni Castellà, ha assegurat que "qualsevol procés de negociació no és possible sense confrontació" democràtica i ha demanat unió de l'independentisme, i per això planteja una cimera de partits i entitats.

Castellà ha participat aquest dilluns en l'ofrena floral davant la tomba de l'expresident de la Generalitat Francesc Macià en el cementiri de Montjuïc de Barcelona pel 90 aniversari de la seva mort.

Ha demanat aprofitar que l'unionisme "està trencat i es puguin aprofitar esquerdes d'oportunitat" per recuperar la unitat independentista.

S'ha referit a l'actual procés de negociació entre els governs català i espanyol per canalitzar el conflicte independentista per la via política, i per això ha avisat que "qualsevol procés negociador no és possible sense confrontació".