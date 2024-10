Castellà (CdRep) creu que la mort de Companys i la "repressió" responen als mateixos motius

BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del Consell de la República (CdRep), Antoni Castellà, ha assegurat aquest dimarts que la mort de l'expresident de la Generalitat Lluís Companys i la "repressió" a l'independentisme responen, en les seves paraules, als mateixos motius.

"Al president Companys l'afusellen per una idea de llibertat, per aquesta idea de defensar la nació catalana i defensar-la en plenitud. Tot el procés de repressió que hi ha hagut fins ara és exactament pels mateixos motius", ha assegurat després de participar en l'ofrena floral a la tomba de Companys a Barcelona, pel 84è aniversari del seu afusellament.

Castellà ha recordat que Companys va ser l'únic president electe europeu assassinat en la Segona Guerra Mundial, i ha criticat que l'Estat no hagi demanat perdó fins ara pel seu afusellament malgrat haver anul·lat el judici "injust, infame i il·legal" que el va condemnar a mort.