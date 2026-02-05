Castellà (Barcelona-Catalunya Centre Logístic) visita la terminal Best a Barcelona

BARCELONA 5 febr. (EUROPA PRESS) -
El president del Barcelona-Catalunya Centre Logístic (BCL) i del Port de Tarragona, Santiago J. Castellà, s'ha reunit a Barcelona amb el CEO de Best, Guillermo Belcastro, per abordar el context actual i futur de la logística i han fet un recorregut per la terminal, informa aquest dijous la infraestructura portuària en un comunicat.
En la visita també hi han participat el director general de BCL, Santiago Bassols; el director de Relacions Externes de l'Autoritat Portuària de Tarragona (APT), Juan Basora; la responsable de Comercial i Desenvolupament de Negoci del Port de Tarragona, Narcisa Codau, i el director de Corporate Affairs de la terminal del Port de Barcelona, Javier Vidal.
"La visita ha servit per contrastar la visió de totes dues parts sobre les tendències que en aquests moments estan influint en el funcionament de les cadenes de subministrament a nivell global, europeu, estatal i català", expliquen.
La reunió també ha abordat qüestions com la sostenibilitat i transició energètica i les tendències en el sector cap a la neutralitat ambiental: la implantació de l'OPS, l'electrificació d'equips, els combustibles alternatius, etc.
Així mateix, s'ha tractat la situació actual del sistema portuari català, en concret les àrees en les quals cal més cooperació entre grans ports.