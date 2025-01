Castellà assegura que l'objectiu de Junts és arribar a un acord amb el PSOE

Afirma que amb ERC hi haurà coordinació "en tots els àmbits"

BARCELONA, 19 gen. (EUROPA PRESS) -

El vicepresident de Junts Antoni Castellà ha assegurat que l'objectiu del partit és arribar a un acord amb el PSOE i que "es compleixi al màxim l'esperit i les condicions que hi ha a l'Acord de Brussel·les".

"El nostre objectiu no és gesticular, el nostre objectiu és arribar a un acord", ha defensat en una entrevista publicada aquest diumenge a 'La Vanguardia' i recollida per Europa Press, al mateix temps que les dues formacions estan quadrant agendes per a una reunió a Suïssa, després de l'anunci de Carles Puigdemont de trencar negociacions amb els socialistes sobre els pressupostos generals de l'Estat (PGE).

Després de ser preguntat per si retirarien la iniciativa de la qüestió de confiança al president del Govern central, Pedro Sánchez, si el PSOE compleix amb això, Castellà ha afirmat que, en aquest cas, "es recupera la confiança i se segueix endavant".

En aquest sentit, ha al·ludit a qüestions com el traspàs de les competències d'immigració, l'oficialitat del català a Europa o abordar un model de concert econòmic per a Catalunya.

POSSIBLE MOCIÓ DEL PP

Castellà ha reiterat el rebuig dels juntaires a donar suport a una eventual moció de censura contra Sánchez: "En una moció de censura es vota un govern alternatiu, que en aquest cas no només no està d'acord amb el pacte de Brussel·les sinó que et vol ficar a la presó. No existeix aquesta opció".

"Un president i un govern que ha perdut els suports el que hauria de fer per principi democràtic és convocar eleccions", ha afegit, alhora que ha puntualitzat que no hi ha negociació amb els populars, sinó parlamentarisme, apunta.

RELACIÓ AMB ERC I PRESSUPOSTOS

Després de la reunió de Puigdemont a Waterloo (Bèlgica) amb el president d'ERC, Oriol Junqueras, Castellà ha detallat que es veurà coordinació "en tots els àmbits" i establiran, textualment, mecanismes formals per a això.

Sobre els pressupostos de la Generalitat del 2025, ha assegurat que quan estiguin registrats al Parlament s'asseuran a discutir-los: "Ja s'ha vist que no tenen capacitat prèvia. Nosaltres tenim model propi i farem les esmenes corresponents".