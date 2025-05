Castellà aspira a convertir el Port de Tarragona en un clúster on construir eòlica marina

Defensa la sostenibilitat de la infraestructura i que Catalunya lideri aquest sector a Europa

TARRAGONA, 10 maig (EUROPA PRESS) -

El president del Port de Tarragona, Santiago Castellà, ha apostat per convertir la infraestructura en un clúster on es puguin construir els grans projectes d'eòlica marina previstos a França i Itàlia: "Aquest sector serà molt important per a l'economia global".

"No estem parlant d'instal·lacions davant de les nostres costes, ni de bon tros, estem parlant d'instal·lacions on els països del Mediterrani han decidit que volen tenir-les", ha matisat en una entrevista d'Europa Press.

Castellà ha explicat que els nous molls que estan en execució a Tarragona es podrien convertir en terrenys per construir aquestes infraestructures, que necessiten una zona portuària amb gran calat perquè els vaixells les puguin traslladar.

Així, el port abandera els seus plans d'expansió del moll de Balears i el contradic de Ponent, així com la presència de mà d'obra qualificada i la proximitat amb alguns dels primers parcs flotants que es desenvoluparan al Mediterrani.

"És un sector que genera molt coneixement, molta innovació i molta transferència tecnològica", ha assegurat Castellà després de defensar que Catalunya compta amb una indústria molt potent vinculada a aquest sector i relacionada amb les turbines, els vaixells i els materials que es necessiten.

De fet, les inversions previstes pel port per als pròxims dos anys ja donen prioritat a acollir l'eòlica marina en les seves instal·lacions, un projecte que va començar amb l'expresident del Port de Tarragona, Saül Garreta, i que la Generalitat veu amb bons ulls.

BANC DE PROVES DE SOSTENIBILITAT

Així, aquesta indústria se sumaria a un port que és especialista en el sector del cereal, que ha rebut 50 milions d'euros d'inversió privada per modernitzar la cadena logística, i en el sector químic: "Tenim segurament el polígon més important del sud d'Europa, amb molta capacitat si es fes sostenible".

En aquest sentit, Castellà ha advocat per tenir un port completament verd que sigui "un banc de proves de totes les iniciatives sostenibles", i que estigui connectat amb el món mitjançant el corredor mediterrani, la qual cosa incrementaria la seva competitivitat.

MERCATS NOUS

"Si tenim port i tenim corredor mediterrani, segur que tindrem bones connexions", ha celebrat, al mateix temps que ha assegurat que d'aquí a uns anys la infraestructura jugarà un paper molt important en la logística del nord-est de la península i del sud d'Europa.

En un escenari internacional marcat per la guerra aranzelària, Castellà ha assegurat que les exportacions als Estats Units només representen l'1,1% del total, encara que ha advocat per buscar altres mercats al sud-est asiàtic i al Mediterrani.