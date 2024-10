Castellà opta per connectar amb la centralitat i el catalanisme no independentista

Demana un "gest contundent" del PSOE amb el sostre de despesa per tramitar els PGE

BARCELONA, 28 oct. (EUROPA PRESS) -

El nou vicepresident de Junts, Antoni Castellà, ha optat aquest dilluns per una estratègia de partit "que connecti amb la centralitat" i amb el catalanisme no independentista.

En una entrevista de Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, Castellà ha dit textualment que Junts s'ha de transformar en el partit de la centralitat: "I fer-ho vol dir amb generositat, però sent capaços de connectar i reconnectar amb diferents àmbits de la societat".

"És l'objectiu de tota l'Executiva. Hi ha un encàrrec molt específic, que és com obrim les fronteres de Junts", ha sostingut el fins ara portaveu de Demòcrates.

Castellà ha afirmat que Junts és hereu de la tasca de Convergència i Unió, que ha definit com la gran formació catalanista, i ha assegurat que "Junts ha d'aconseguir ser la gran formació independentista on caben els catalanistes".

QUE EL PSOE "ES MOGUI"

Preguntat per la negociació dels pressupostos generals de l'Estat (PGE), Castellà ha apuntat que "el full de ruta respecte a l'Estat espanyol i respecte als acords espanyols està molt marcat per l'acord de Brussel·les".

En aquest sentit, ha assenyalat que s'han complert aspectes com la llei d'amnistia però ha advertit que "cal que el PSOE es mogui una mica".

Ha afirmat que si els socialistes respecten el sostre de despesa que planteja Junts, que és repartir-lo a terços entre l'àmbit municipal, l'Estat i les comunitats autònomes, i hi ha "un gest contundent abans d'aquest debat respecte a la falta d'execució dels pressupostos, aleshores hi pot haver un acord per tramitar els pressupostos".

"Incrementar els sostres de despesa perquè es mantinguin són 2.000 milions d'euros més per al govern del senyor Illa", ha conclòs.