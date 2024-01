Casol retreu a Junts una mala gestió del seu conflicte i que hi pot haver un "resultat traumàtic"

Afirma que davant una dificultat hi ha dos camins: reconèixer-la i treballar per superar-la o enquistar-se



BARCELONA, 26 gen. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Junts al Parlament Cristina Casol ha retret aquest divendres a la formació "una mala gestió d'un conflicte en el si d'una organització política que comporta sovint un resultat traumàtic per a tothom".

Així ho ha exposat en un article en el diari 'Segre' recollit per Europa Press, sense entrar en detalls del cas que l'afecta a ella i la també diputada de Junts i secretària segona de la Mesa del Parlament, Aurora Madaula, que van presentar una denúncia contra el grup parlamentari de Junts per presumpte assetjament.

Davant una dificultat, segons la diputada de Junts, hi ha dos camins: reconèixer-la i treballar per superar-la perquè surti guanyant el conjunt, o enquistar-se en el problema i no voler-lo afrontar obertament.

"Jo diria que l'opció de la política hauria de ser la primera, però no sempre acaba sent així. Quina contradicció!", ha exclamat Casol, la qual podrien expulsar si es nega a entregar l'acta, com han reclamat més d'una vintena de diputats del seu grup.

ESCÓ

Malgrat tot, ella ja ha traslladat que no deixarà l'escó i la seva intenció de passar al grup mixt si l'expulsen, segons fonts consultades per Europa Press, i així ho deixa entreveure en l'article també.

"A mi, personalment, em trobareu sempre amb el gran repte de representar Lleida com a diputada fruit de les eleccions del febrer del 2021. Una diputada d'aquella majoria del 52% que no va ser i que ara el Govern vol esgotar", ha apuntat.

Segons Casol, els reptes que motiven la seva feina en política amb la lluita per la independència, per una societat socialment justa, feminista i compromesa amb el medi ambient: "Aquests sí que no m'esgoten en absolut", afegeix.

Després d'això, ha opinat que, de vegades, els partits polítics necessiten "engreixar la maquinària interna per no acabar amb la paciència dels seus patits electors".