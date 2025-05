Casas (Minoritaris Sabadell): "No és possible gestionar pitjor una OPA de com ho ha fet el BBVA"

BARCELONA 9 maig (EUROPA PRESS) -

El president de l'Associació d'Accionistes Minoritaris Banc Sabadell, Jordi Casas, ha criticat la gestió del BBVA amb l'Oferta Pública d'Adquisició (OPA) sobre el Banc Sabadell: "No és possible gestionar pitjor una OPA de com ho ha fet el BBVA. I ells ho saben. Ho saben".

Ho ha dit en una entrevista d'aquest divendres a 'Vilaweb' recollida per Europa Press en preguntar-li sobre si l'OPA no prospera, a la qual cosa també ha apuntat que sota aquest context, tot seguirà "tranquil", i Catalunya mantindrà una quota de poder, a judici seu, important.

Preguntat pel cas contrari, ha explicat que el petit i mitjà empresari sortirà perdent, textualment, molt i, en concret per als accionistes, ha expressat que aquests vendrien "a contracor" si arriba una oferta difícil de rebutjar i que seria la venda que es faria, segons ell, amb més disgust del món.