Casadevall (CUP) veu hipòcrita "rentar-se les mans" de la presència d'empreses israelianes

BARCELONA 2 març (EUROPA PRESS) -
El secretari general de la CUP, Non Casadevall, ha acusat d'hipòcrita "rentar-se les mans" de la presència d'empreses israelianes en el Mobile World Congress (MWC) i ha criticat que l'Ajuntament de Barcelona tingui por a implicar-se en aquesta qüestió, segons ell.
Així s'ha expressat en una roda de premsa aquest dilluns, en la qual ha demanat "ser molt ferms en la defensa dels drets humans" i ha afegit que no es pot deixar de criticar la presència d'aquestes empreses en el congrés.
Així mateix, ha criticat que l'MWC "representa la meca d'una indústria que es caracteritza per l'impacte negatiu al medi ambient, la contaminació i l'esgotament de recursos".
Ho ha definit com un esdeveniment que converteix Barcelona en un "aparador elitista" que dona la benvinguda al turisme i al capital però exclou la ciutadania, que només ocupa un paper reservat per cobrir feines precàries.
A més, ha lamentat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni rebessin el rei Felip VI aquest diumenge durant el sopar inaugural de l'MWC, cosa que ha qualificat d'acte d'"homenatge".