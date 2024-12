Casadevall (CUP) s'obre a pactes amb el PSC si responen a les "necessitats reals de la població"

BARCELONA 7 des. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de la CUP, Senar Casadevall, ha apuntat que la seva formació podrà arribar a acords amb el PSC si responen a les "necessitats reals de la població" que passen, en les seves paraules, per les propostes que la formació anticapitalista està posant sobre la taula.

"No ens fa por governar, ni les institucions, ni prendre tots els espais de poder necessaris perquè hi hagi unes conquestes materials immediates i, a la llarga, la consecució dels drets nacionals", ha remarcat Casadevall, en una entrevista aquest dissabte a 'El Periódico de Catalunya', recollida per Europa Press.

De cara als pressupostos de la Generalitat, Casadevall ha prioritzat els àmbits de l'habitatge, la mobilitat i la llengua, amb mesures com posar al mercat la borsa d'habitatges de la Sareb, lloguers indefinits, o rebaixar en un 50% els lloguers.

"El problema és que estan posant pedaços que no van a l'arrel del problema. Quan diem que la conflictivitat ens porta a avançar és perquè una mobilització ha donat respostes immediates, encara que per a nosaltres són massa petites", ha assegurat.

FER PROPOSTES "MOLT MÉS CLARES"

Respecte a la pèrdua de vots de la CUP en les últimes eleccions autonòmiques, ha assegurat que la formació s'ha adonat, en les seves paraules, que han de parlar "molt més clar i treballar per presentar propostes que la gent pugui entendre".

Així mateix, sobre la reclamació de Junts de traspassar competències en immigració a Catalunya, Casadevall ha opinat que el problema més important actualment és el de l'habitatge, i s'ha mostrat preocupat perquè "el PSOE i Junts estan comprant els mals de l'extrema dreta".