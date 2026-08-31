Casadevall (CUP) demana a Illa cessar Niubó si ella no dimiteix: "Ha demostrat una gran incapacitat"

BARCELONA, 31 ago. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de la CUP, Non Casadevall, ha demanat al president de la Generalitat, Salvador Illa, que cessi la consellera d'Educació, Esther Niubó, si ella no dimiteix per la seva gestió: "És una Conselleria que ha demostrat una gran incapacitat, que no està afrontant els problemes i així l'hi està dient la comunitat educativa".
"Si la consellera no és capaç d'assumir les seves responsabilitats potser ha de ser el president Illa qui la cessi si ella no dimiteix", ha dit aquest dilluns en una roda de premsa a la seu del partit.
Casadevall ha acusat Niubó d'escudar-se en els seus subordinats en referència al relleu de la secretària general del departament, Teresa Sambola, i l'obertura d'expedient disciplinari a tres persones per la polèmica de les proves PISA, en què es va superar la taxa d'exempció.
En aquest sentit, ha criticat que des del Govern "han tingut setmanes per prendre's seriosament les necessitats educatives" per poder solucionar el conflicte amb la comunitat educativa, i ha cridat al conjunt de la societat a formar una aliança per plantar cara, ha dit, a l'Executiu.
"És absolutament vergonyós que es plantin al setembre, a les portes del nou curs escolar, amb les mans buides. No han fet els deures d'estiu i això passa factura al setembre", ha sostingut.
Així, ha recolzat la vaga convocada per al primer dia de curs escolar, el 8 de setembre, i ha afirmat: "És la nostra responsabilitat donar suport a la vaga educativa del primer dia de curs, perquè aquest curs no pot començar amb normalitat".
MISSATGE A ERC
Casadevall s'ha dirigit directament al president d'ERC, Oriol Junqueras, per la seva proposta de gran aliança al marge de partits polítics per a l'Educació, i ha assenyalat que "el que cal per resoldre la crisi educativa és una cosa tan senzilla com escoltar a la comunitat educativa", qui té les solucions.
"Cal escoltar aquesta comunitat educativa i cal, sobretot, voluntat política per posar en pràctica aquestes solucions. Cosa que no podem oblidar que el Govern de Pere Aragonès no va fer", ha conclòs.