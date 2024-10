Casadevall defensa superar la "dicotomia carrer-institució" com dos espais necessaris

Afirma que el Procés de Garbí ha servit per fer més "útil" l'organització

BARCELONA, 22 oct. (EUROPA PRESS) -

El nou primer secretari de la CUP, Non Casadevall, ha assegurat aquest dimarts que s'ha de superar la "dicotomia carrer-institució" com dos espais necessaris per a la política, i ha instat, en les seves paraules, a generar conflicte al carrer per provocar canvis en les institucions.

Així s'ha expressat en una entrevista a TV3, recollida per Europa Press, en la qual ha posat d'exemple l'àmbit de l'habitatge ja que, a parer seu, les mobilitzacions del carrer han forçat les noves polítiques per abordar la problemàtica.

"Necessitem la institució, però també necessitem el carrer, perquè la institució, per exemple, amb l'habitatge no està fent res. I, en canvi, és la mobilització de carrer la que està impulsant determinats canvis, per a nosaltres, insuficients, i que no van en la direcció correcta, però almenys hem aconseguit que es mogui alguna cosa", ha dit.

NOVA ORGANITZACIÓ DINS LA CUP

Preguntat per si la CUP ha adoptat una estructura més pròxima a un partit tradicional després del Procés de Garbí, Casadevall ho ha negat i ha opinat que el procés intern ha servit per fer més "útil" l'organització.

Ha remarcat que la seva posició com a primer secretari, una figura que no existia abans del Procés de Garbí, està pensada perquè hi hagi un referent que parli en nom de la CUP, però que en el dia a dia, les decisions es prendran de manera coral entre els 15 membres del secretariat nacional.