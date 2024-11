Casadevall (CUP) afirma que Catalunya "serà ingovernable" si no es protegeix el dret a l'habitatge

BARCELONA 26 nov. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de la CUP, Non Casadevall, ha advertit aquest dimarts que Catalunya "serà ingovernable" si no es garanteix el dret a l'habitatge i ha dit, textualment, que el poble va parlar clar en la manifestació del Sindicat de Llogateres que dissabte va reunir milers de persones a Barcelona.

"Les demandes dels sindicats, del moviment de l'habitatge, de la població, són de sentit comú. Ara bé, fer-ho o no és qüestió de valentia política: o continuar permetent que els rendistes visquin a costa dels que treballem, o permetre que la població tingui un habitatge digne assequible", ha assegurat Casadevall, segons ha informat la CUP en un comunicat.

Casadevall ha qualificat la manifestació de Barcelona com un "desbordament popular" del qual, en les seves paraules, es poden extreure moltes evidències que molts dirigents polítics han volgut obviar durant molt temps, i ha alertat que la problemàtica de l'habitatge afecta tota la població independentment de l'edat.

CENSURA EL "NEGOCI IMMOBILIARI"

Pel secretari general dels anticapitalistes, els diferents governs a Catalunya, la Comunitat Valenciana i les Balears han preferit continuar "potenciant el negoci immobiliari", fet que repercuteix, a parer seu, en l'augment del nombre de pisos turístics i de lloguers de temporada.

"La gent està farta d'un realisme que sempre és sinònim de pobresa, desigualtat i pèrdua de drets. No hi ha res més realista que reivindicar i exigir els drets al 100%, sense rebaixes. Els drets de la classe treballadora no poden ser la campanya del 'Black Friday", ha conclòs.