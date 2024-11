Casadevall creu que en el PSC "pressuposen fatal" que la CUP no vulgui negociar els pressupostos

BARCELONA, 25 nov. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de la CUP, Non Casadevall, ha apuntat que en el PSC "pressuposen fatal" que el seu partit no estigui disposat a negociar els pressupostos i ha assegurat que la seva obligació amb les classes populars és asseure's en la taula per a això.

"Nosaltres no som el 'no'. Nosaltres som els que portem propostes que després altres actors polítics es pengen com a medalles", ha reivindicat en una entrevista en el diari 'Nació' recollida per Europa Press.

D'aquesta manera, ha criticat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, no tingui la voluntat de transformar al no contactar-los i s'ha mostrat disposat, en les seves paraules, a "oferir-los la realitat i la reflexió" a la qual, creu, els costa tant arribar.

Ha opinat que li costa identificar al PSC, ERC i els Comuns com un bloc d'esquerres, en les seves paraules, i ha opinat que aquests dos últims no estan "forçant" als socialistes a dur a terme polítiques socials.

"La cosa més urgent que cal fer és que la gent tingui una casa", ha urgit Casadevall, que també ha defensat que es produeixi una transformació industrial perquè la gent pugui treballar, així com defensar la llengua catalana que, al seu judici, viu una greu retrocés.