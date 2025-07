Casa Tarradellas suma un nou centre de recerca per reforçar la seva estratègia en R+D

VIC (BARCELONA), 19 (EUROPA PRESS)

Casa Tarradellas suma un nou centre d'investigació amb tecnologia capdavantera en el seu segon molí propi, inaugurat aquest any a Vic (Barcelona), amb el qual potenciarà la seva estratègia en recerca i desenvolupament (R+D) per a l'anàlisi i la selecció de farines en la missió per optimitzar els estàndards de qualitat.

Amb aquest segon molí, que se suma al que ja es va inaugurar el 2010, la companyia d'alimentació té una capacitat de mòlta de fins a 30 tones de blat per hora i recol·lecta 110.000 tones de blat tou a l'any per elaborar la farina de les pizzes i masses fresques, el 40% a la nova instal·lació.

Allà, s'ha instal·lat un centre d'investigació equipat amb unes màquines de classificació òptica que "separen tot el que no té el color d'un gra de blat òptim", ha explicat als periodistes el gerent de la panificadora alimentària de l'empresa, Joan Clotet, durant una visita a la planta.

Segons les últimes dades de la companyia (2023), la inversió en R+D+I i sostenibilitat va ser de 40,8 milions d'euros, un augment del 25,2% respecte al 2022, a l'espera de saber l'impacte econòmic que tindrà aquest nou laboratori.

Casa Tarradellas manté acords amb 250 agricultors de Catalunya, Aragó, Navarra i Castella - la Manxa, que contribueixen al fet que pugui produir el seu assortiment de pizzes i masses fresques, a les quals se'ls suma la seva oferta de pernil cuit, bacó, patés i fuet espetec.