Casa Tarradellas factura 1.501 milions d'euros el 2024, un 8,9% més

BARCELONA 14 ago. (EUROPA PRESS) -
Casa Tarradellas va tancar 2024 amb una facturació d'1.501 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment del 8,9% respecte a l'any anterior, "un creixement sostingut" basat en les seves inversions en innovació, sostenibilitat i talent.
Així ho explica en un comunicat aquest dijous l'empresa, amb seu a Gurb (Barcelona), que a principis de 2025 va posar en marxa el seu segon molí, amb una inversió de 25 milions d'euros i que permet moldre 12,5 tones de blat per hora (entre els dos molins, la xifra escala fins a les 30 tones per hora).
"Amb el segon molí, que se suma al que vam engegar l'any 2010, ens assegurem la traçabilitat completa del blat dels nostres productors i reforcem l'autonomia sobre un ingredient tan essencial com la farina", ha destacat la directora de comunicació de Casa Tarradellas, Miquelina Saborit.
Durant 2024, la companyia d'alimentació va impulsar 29 projectes de R+D+I vinculats a la qualitat, seguretat alimentària, sostenibilitat, millores ergonòmiques i automatització de processos, i en aquest sentit està treballant per disposar d'una superfície de captació solar de 181.266 m2.
A la fi de 2024, Casa Tarradellas comptava amb 3.158 treballadors, 264 persones més que l'any anterior, la qual cosa representa un creixement del 7% de la plantilla.