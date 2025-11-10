Casa Seat i Rocambolesc s'uneixen en els Magic Days de Nadal a partir del 22 de novembre

BARCELONA 10 nov. (EUROPA PRESS) -
Casa Seat i Rocambolesc han repetit la col·laboració per celebrar la campanya de Nadal amb els Magic Days, que s'allargaran del 22 de novembre al 5 de gener, informa Casa Seat aquest dilluns.
Durant la campanya, Casa Seat s'obrirà per oferir experiències, tallers i moments màgics "que conviden tothom a deixar-se portar per la il·lusió d'un Nadal únic"
En aquesta edició, els Magic Days seran "una experiència molt més interactiva", i comptaran amb el Bosc dels Elfs, el Pol Nord Màgic i el Portal dels Tallers Màgics.
La directora de Casa Seat i Cupra City Garage Madrid, Cristina Vall-Llosada, ha explicat que aquest any "els nens es podran submergir en la màgia: tocar-la, escoltar-la, sentir-la i fins i tot assaborir-la".
El cuiner i propietari de Rocambolesc, Jordi Roca, ha assenyalat que s'ha creat "un univers diferent al de l'any passat, i ofereix una experiència nova, pensada per sorprendre tant nens com adults."