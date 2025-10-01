Casa Seat ofereix esdeveniments de mobilitat elèctrica, concerts i xerrades a l'octubre

BARCELONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -
Casa Seat ha programat esdeveniments centrats en la mobilitat elèctrica, concerts, xerrades, exposicions i activitats per a tota la família a l'octubre, informa en un comunicat aquest dimecres.
A més a més, s'afegeix un any més a l'esdeveniment 48h Open House Barcelona, en què oferirà visites guiades a espais que normalment no estan oberts al públic els dies 25 i 26 d'octubre.
El 10 d'octubre, acollirà la xerrada 'De l'estigmatització a l'acció', amb especialistes d'Obertament i Seat, i el 16, la trobada 'Ansietat: l'epidèmia silenciosa del segle XXI', amb el psicòleg Marc Masip.
El 9 d'octubre, ofereix un concert de l'artista Joan Liaño; el dia 20, del pianista José Carlos Hanza Fernández en el marc del Festival Ciutat Flamenc, i el 22, de la banda Sanguijuelas del Guadiana, entre d'altres.
D'altra banda, celebrarà una nova edició del Dissabte Elèctric, amb proves de conducció de Cupra elèctrics i xerrades sobre electrificació els dies 11 i 18 d'octubre.