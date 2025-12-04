Casa Seat inaugura un calendari d'advent que homenatja 24 referents barcelonins

BARCELONA 4 des. (EUROPA PRESS) -
Casa Seat ha inaugurat el calendari d'advent "més gran de Barcelona", una instal·lació artística que ja es pot veure a la façana de l'edifici i que converteix les seves finestres en un homenatge diari a 24 figures destacades de la ciutat, informa en un comunicat aquest dijous.
Dissenyat per l'artista urbà TV BOY, el calendari transforma la façana "en una obra viva que celebra el talent i l'esperit de Barcelona", de manera que, cada dia de desembre, una nova finestra s'il·lumina per revelar una personalitat que ha contribuït de manera significativa al prestigi i la identitat de la ciutat.
La selecció reuneix perfils provinents de l'esport, la cultura, la ciència, la gastronomia, l'art i els mitjans de comunicació.
Entre els homenatjats, hi ha noms tan reconeguts com el xef Jordi Roca; el periodista Jordi Basté; o la primera espanyola i barcelonina a conquerir l'or mundial en solo lliure de natació sincronitzada, Iris Tió.
També hi figuren icones culturals com Joan Miró, coincidint amb el 50è aniversari de la Fundació Miró, a més de la cineasta Carla Simón, distingida amb la Creu de Sant Jordi 2025, i El Mago Pop, que estrena un espectacle a la ciutat, entre d'altres.