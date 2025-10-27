Casa Seat exposa el primer 'showcar' del Gen3 Evo de Cupra Kiro

BARCELONA 27 oct. (EUROPA PRESS) -
Casa Seat exposa fins al 6 de novembre el primer 'showcar' del Cupra Kiro, amb el Gen3 Evo, el monoplaça 100% elèctric amb el qual competeix l'equip a Fórmula E.
El bòlid "encarna l'ADN de Cupra" i mostra la visió de futur per a l'automobilisme de Cupra, informa en un comunicat aquest dilluns.
El director de Cupra Racing, Xavi Serra, ha explicat que aquest vehicle "representa el present i futur de la competició elèctrica" i que mostrar el cotxe a Casa Seat permet acostar la Fórmula E al públic.