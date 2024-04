Casa Seat centra la seva activitat cultural d'abril en la música i la literatura

BARCELONA, 3 abr. (EUROPA PRESS) -

Casa Seat ha centrat l'activitat cultural que acollirà durant el mes d'abril en la música i la literatura, ha explicat en un comunicat aquest dimecres.

L'agenda musical inclou un concert de la banda d'indie pop-rock The Crab Apples el dia 27 per presentar en primícia el seu nou EP, i els integrants del grup participaran en el podcast 'L'Esmorzar' per explicar el procés de creació del treball.

A més a més, Casa Seat acollirà el dia 20 una actuació de la cantant Elena Escorcia, que presentarà el seu primer treball, '42nd Str€€t', després del seu pas pel concurs 'Eufòria'.

Durant la diada de Sant Jordi, el presentador, actor, còmic i jurat de Britain's Got Talent David Walliams signarà els seus llibres, dels quals ha venut més de 56 milions d'exemplars i han estat traduïts a més de 55 idiomes.

Casa Seat comptarà amb una decoració especial per celebrar Sant Jordi entre el 15 i el 30 d'abril, i les tres plantes obertes al públic mostraran una nova imatge inspirada en el lema 'Barcelona, ciutat de dracs' i en la interpretació de la llegenda del drac de Sant Jordi.