Casa Seat celebra l'Oktoberfest a Barcelona de la mà de l'entrenador de futbol Hansi Flick

BARCELONA 3 oct. (EUROPA PRESS) -
L'entrenador de l'equip masculí del FC Barcelona, Hansi Flick, ha inaugurat l'Oktoberfest a Casa Seat amb la tradicional obertura del barril, una acció que va fer de la mà del CEO de Seat i Cupra, Markus Haupt.
L'esdeveniment ha reunit més de 200 convidats, entre els quals hi havia "destacats representants diplomàtics, a més de personalitats de l'àmbit econòmic, cultural i de mitjans de comunicació", segons ha informat aquest divendres Casa Seat en un comunicat.
Els assistents van poder gaudir d'una degustació d'especialitats bavareses típiques, a més d'una actuació del grup musical en directe Quetsch Ma Live.
Amb el lema 'Munich Vibes, Barcelona Style', l'objectiu d'aquest Oktoberfest és reunir la comunitat de parla alemanya de Barcelona i establir llaços amb les institucions i autoritats de la ciutat.
Amb aquesta tercera edició, Casa Seat consolida una cita que ja ha reunit gairebé 1.000 persones des de la seva primera edició.