Casa Seat de Barcelona prepara una festa de Sant Valentí i presentacions literàries al febrer

BARCELONA 29 gen. (EUROPA PRESS) -

Casa Seat de Barcelona oferirà una festa de Sant Valentí amb El Tardet, amb activitats com La Taula de l'Amor presentada per Guillem Estadella o un 'speed dating', entre altres propostes per a aquest mes de febrer que inclouen presentacions literàries i espectacles, ha informat en un comunicat aquest dimarts.

En el pla literari, Casa Seat acollirà la presentació de 'Somnis de bronze', de la novel·lista Camilla Läckberg, i de 'La festa de Goa', de Míriam Tirado, a més d'un cicle de trobades amb els escriptors Sara Torres i Roy Galán, que reflexionaran sobre la intimitat i l'afecte.

Seat també oferirà esdeveniments musicals amb la presentació del nou EP de Sofia Coll i un espectacle de màgia amb José Ruiz, i també inaugurarà aquest mes la Running Tribe, un club per a esportistes que es podran reunir cada 15 dies.