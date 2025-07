Casa Seat aplega 850 corredors en la vuitena edició de la Cupra Running Tribe

BARCELONA 3 jul. (EUROPA PRESS) -

La vuitena edició de la Cupra Running Tribe, organitzada per Casa Seat i celebrada aquest dimecres a Barcelona, va reunir 850 corredors amb motiu del cinquè aniversari de l'espai multicultural promogut per Seat i prepara una nova data el 15 de juliol a la Casa Isdin de la capital catalana, informa en un comunicat aquest dijous.

Amb sortida i arribada al restaurant Beso Pedralbes, els participants van fer un recorregut que va incloure una parada estratègica a la Casa Seat, convertida en punt d'avituallament, i en acabar van poder "gaudir de música i sorpreses de la mà de marques com Reebok, Red Bull, GoPro, Isdin i Strava".

Amb aquesta vuitena edició, a la qual s'han adherit més marques col·laboradores que mai, el club de 'running' impulsat per Casa Seat ja acumula més de 1.800 corredors des que es va impulsar el febrer del 2025, i ha començat la seva expansió internacional per ciutats com Madrid, París, Lisboa, Manchester i Istanbul.