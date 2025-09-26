Casa Seat acull el 'showcar' del nou Cupra Tindaya fins l'1 d'octubre

BARCELONA 26 set. (EUROPA PRESS) -
Casa Seat acull entre aquest dijous i l'1 d'octubre el 'showcar' del nou Cupra Tindaya, que va ser presentat en el IAA Mobility 2025 de Múnic (Alemanya), informa en un comunicat aquest divendres.
Barcelona és la primera ciutat on els fans de la marca i curiosos podran conèixer el prototip del nou vehicle de Cupra, i "experimentar de prop el seu esperit audaç i disruptiu en primícia".
Els visitants podran participar en sessions exclusives en les quals es podran apreciar tant l'exterior com l'interior del prototip i descobrir cada detall de la seva personalitat.
El Tindaya compta amb un disseny amb peces estructurals d'alumini impreses en 3D que s'adapten a les línies del cotxe.
Amb 4,72 metres de longitud i llandes de 23 polzades, el vehicle compta amb 'The Jewel', un prisma de vidre amb una interfície que permet interactuar físicament amb el vehicle per descobrir les noves experiències de conducció i que es combina amb la llum, el so i efectes visuals digitals.