Casa Seat acull Poetrònica, que fusiona poesia, electrònica i performance

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 26 març (EUROPA PRESS) -

Casa Seat acollirà del 10 a l'11 d'abril la segona edició de Poetrònica, una proposta que fusiona poesia, música electrònica i performance contemporània, informa en un comunicat aquest dijous.

L'esdeveniment s'integra a la programació cultural d'abril de Casa Seat com "un pròleg literari que vol escalfar motors" per a Sant Jordi, que posa el focus en la poesia.

Entre els artistes que estaran presents hi ha la poeta Greta Sibling, en duo amb Xevi GaTa; el dramaturg Pablo Macho Otero, la DJ i productora Blanca Ross o el filòsof Iván Rohe.

També hi participaran la poeta Blanca Llum Vidal, que recitarà el seu llibre 'Tan bonica i tirana', i hi haurà una taula rodona amb l'escriptora Andrea Genovart i la poeta Gemma Casamajó.

"Amb aquesta segona edició, Poetrònica reafirma la seva identitat com un format de producció pròpia que impulsa nous llenguatges i formats", ha assenyalat Casa Seat.