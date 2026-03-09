Casa Seat acull una exposició dedicada a l'arquitectura del Palau de la Música Catalana

BARCELONA 9 març (EUROPA PRESS) -
Casa Seat acull des d'aquest dilluns i fins al 4 d'abril 'Constant Moderna', una exposició dedicada a la història i evolució de l'arquitectura del Palau de la Música Catalana inclosa en la programació de Barcelona Capital Mundial de l'Arquitectura 2026, explica aquest dilluns en un comunicat.
L'exposició ha estat desenvolupada en col·laboració amb la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana, sobre la base de dues mostres prèvies, i reuneix diferent material d'arxiu, peces originals i continguts que desgranen l'evolució arquitectònica de l'edifici modernista de Lluís Domènech i Montaner.
A l'acte d'inauguració hi han assistit la directora de Casa Seat, Cristina Vall-Llosada; el director del Palau de la Música Catalana, Joan Oller, i els tres experts que han comissariat l'exposició, Lluís Domènech Girbau, Marta Grassot Radresa i Mireia Freixa.
A més, l'exposició inclourà obres de diferents artistes emergents de la ciutat com un homenatge a l'estil del modernisme i la seva reinterpretació des d'una òptica actual, i anirà acompanyada d'una sèrie d'activitats paral·leles com visites guiades.
'Constant Moderna' explora "el llegat modernista de Barcelona en un any clau per a la ciutat", amb una mirada contemporània que busca connectar la memòria, innovació i el disseny per entendre com una obra d'art total nascuda a principis del segle XX continua dialogant amb el present, ha defensat l'entitat.