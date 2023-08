La Casa del Rei va augmentar a sis milions d'euros els diners dipositats en bancs el 2022, i en va estalviar 273.643

MADRID, 13 ago. (EUROPA PRESS) -

El saldo de la Casa del Rei en els comptes de tresoreria ascendeix a 6,05 milions d'euros el 2022, dipositats majoritàriament en diferents bancs, any en què va aconseguir estalviar 273.643 euros, segons es desprèn del desglossament de l'execució del seu pressupost corresponent al passat exercici, publicat pel palau de La Zarzuela.

Així, al final del passat exercici, la tresoreria va ser de 6,05 milions, la qual cosa suposa un increment de 273.643 euros respecte del 2021, quan va arribar als 5,78 milions d'euros, segons les dades auditades per la Intervenció General de l'Estat. D'aquesta manera, la Casa del Rei té 5,3 milions en fons dipositats en entitats financeres, a més de 631.363 euros al Banc d'Espanya i 91.159 euros a caixa.

A més, la Prefectura de l'Estat va comptar el 2022 amb una partida de 8.431.150,00 euros. Pel que fa a les despeses de personal, ascendeixen a 4,02 milions d'euros, la partida més elevada.

En el cas de les retribucions dels membres de la família reial, ascendeixen a 517.854 euros, dels quals 258.927 van ser per a Felip VI, 142.402 per a la reina Letícia i 116.525 euros per a la reina Sofia.

D'altra banda, a data de tancament comptable, la Casa del Rei manté deutes amb diversos creditors per un total de 764.309,41 euros mentre que manté drets pendents de cobrament per un total de 133.691,48 euros.