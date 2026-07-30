Casa Cupra Raval acull a l'agost un cicle de cinema i la col·lecció Rebels Beyond The Galaxy

CASA CUPRA RAVAL / CHRISTIAN BERTRAND - Arxiu
BARCELONA 30 jul. (EUROPA PRESS) -
La Casa Cupra Raval de Barcelona acull aquest agost un cicle de cinema; la col·lecció Rebels Beyond The Galaxy, comissariada per Alfredo Calles, i la proposta gastronòmica de Rev El Bar, informa en un comunicat aquest dijous.
Cada dimarts d'agost a les 18 hores Casa Cupra Film Selection ofereix 4 projeccions de franc: 'Flow', 'Una batalla tras otra', 'Hierve' i 'The Batman'.
En paral·lel, amb motiu de la celebració de les festes de Gràcia, el grup Arrels de Gràcia oferirà una actuació en directe el 17 d'agost, mentre que el 19 d'agost serà el torn de DJ Dante Lucero.