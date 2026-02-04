Cartonajes Internacional tanca les plantes de Valls i Montblanc (Tarragona) i anuncia un ERO

TARRAGONA 4 febr. (EUROPA PRESS) -
Cartonajes Internacional, que forma part de la multinacional nord-americana International Paper, ha anunciat el tancament de les plantes de Valls i Montblanc (Tarragona) i un expedient de regulació d'ocupació (ERO) que afectarà 200 treballadors, informa CCOO de Catalunya en un comunicat aquest dimecres.
El sindicat ha assegurat que la mesura és "totalment arbitrària i no respon a cap lògica de viabilitat econòmica real", i ha assenyalat que el sector del 'packaging' està en fase d'expansió i creixement sostingut.
Ha explicat que la decisió respon "a una estratègia d'especulació corporativa i deslocalització encoberta" i que l'empresa ha dut a terme, textualment, una desviació deliberada de comandes cap a altres plantes del grup per reduir la càrrega de treball d'aquestes fàbriques.