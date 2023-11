Carrizosa lamenta que el pacte Junts-PSOE és "el major assoliment del separatisme en tota la seva història"

El dirigent de Cs insta a promoure "una mobilització ciutadana a les urnes"



BARCELONA, 10 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, ha lamentat aquest divendres que l'acord entre Junts i PSOE és "el major assoliment del separatisme en tota la seva història: han validat l'1 d'Octubre, ignorant la seva il·legalitat manifesta i han obert la porta al referèndum".

Ho ha dit en un acte, sota el lema 'L'encaix constitucional dels pactes d'investidura a l'Espanya constitucional', que ha congregat Impulso Ciudadano, S'ha Acabat, Cataluña Suma, Asociación por la Tolerancia, Convivencia Cívica Catalana, Foro de Profesores y Espanya i Catalans, segons un comunicat de Cs.

"Si creiem que Europa ens traurà les castanyes del foc, ens estem equivocant. Hem de ser els propis espanyols els qui promoguem una mobilització ciutadana a les urnes. Som més i al PSOE li costarà remuntar en la confiança dels espanyols", ha garantit.

Carrizosa ha afegit que "en els cops de 1981 i de 2017 els poders de l'Estat van actuar, van estar davant del cop", però ha lamentat que és diferent amb el president Pedro Sánchez.

Ha criticat que s'està "soscavant la igualtat davant la llei i la separació de poders perquè són obstacles pel projecte de Sánchez".

"Les lleis protegeixen als ciutadans que no tenen poder. Quan no hi ha llei democràtica, el que hi ha és la llei del més fort", ha manifestat Carrizosa.